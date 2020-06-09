En düşük memur maaşı kaç para olacak? Memur Temmuz zammı
Milyonlarca kamu çalışanının gözü Temmuz zammına çevrilmiş durumda. Yapılan hesaplara göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 677 liraya kadar yükselecek. İşte mesleğe göre zamlı memur maaşları...
Ülkemizdeki milyonlarca memur, Temmuz'da verilen yılın 2. zammına dikkat kesildi. Memur vatandaşlarımızın hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. Net rakam Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. İşte 5 aylık enflasyona göre ve mesleğe göre zamlı memur maaşları...
Zam yüzde 4,57'e yükseldi
5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4,57 çıktı. Böylece zam yüzde 4,57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.
Maaşlar nasıl değişecek?
Sabah'ta yer alan habere göre, yüzde 4,57'lik oranla aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR NASIL OLACAK?
Unvan - Mevcut - Yeni
- Avukat (9/1) - 5.224,36 - 5.463,11
- Başkomiser (8/1) - 5.768,74 - 6.032,37
- Bekçi (Lisans 9/1) - 4.409,90 - 4.611,43
- Diş tabibi (8/1) - 5.607,33 - 5.863,58