Aykut Kocaman Rıdvan Dilmen Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti dikkat çeken detaya bakın

Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı dün ziyaret etti. Toplantı fotoğrafındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

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COVID 19 süresince evden çıkmayan Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ı takımın eski hocalarından Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen ve eski yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Ali Yıldırım ziyaret etti.

Sohbette Fenerbahçe başta olmak üzere Türk futbolundaki son olayların gündeme geldiği öne sürüldü.

Cep telefonundaki detay

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Aziz Yıldırım'ın son hali merak ediliyordu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 2007'de 100. yıla özel olarak hazırlattığı tuşlu telefonu kullanması dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın akıllı yerine tuşlu telefon kullanması Fenerbahçe taraftarını mest etti.

Aziz Yıldırım: Merak eden müzemize baksın

Rıdvan Dilmen, önceki gün Yüzde Yüz Futbol programında Aziz Yıldırım'la yaptığı telefon görüşmesini anlatmıştı. Aziz Yıldırım'la da konuştuğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Bugün Aziz Yıldırım'ı aradım. 'Yöneticilerimle, teknik ekibimle, futbolcularımızla, taraftarımızla, alnımızın akıyla kazandığımız bir şampiyonluk var. Çok merak edenler müzeye gitsinler, TFF sitesine girip baksınlar kim şampiyon diye' ifadesinde bulundu."

Nihat Özdemir ne demişti? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" demişti.