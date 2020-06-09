Ahmet Hakan: Vatana ihanetin en üst noktası... Daha ötesi yok!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin, "iddianın altının çok sağlam kanıtlarla doldurulması şart... " ifadelerini kullandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki gazeteci, bir astsubay ile yaptıkları iddia edilen görüşmeler üzerinden “askeri casusluk” iddiasıyla suçlandığı belirtiliyor.

"Daha ötesi yok!"

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Ahmet Hakan, şunları yazdı: 'Askeri casusluk' iddiası, çok ama çok ciddi bir iddia vatana ihanetin en üst noktası... Daha ötesi yok!

İşte tam da bu nedenle böyle bir iddianın altının çok sağlam kanıtlarla doldurulması şart...

Hangi askeri belge, nereden temin edilmiş? Belgeler hangi düşman kuvvetlere verilmiş? Hepsinin tek tek ortaya konması ve bütün kuşkuların ortadan kaldırılması gerekir.

"Süreci takip edeceğim"

İki gazeteciyle ilgili olarak polis ve savcılığın yürüteceği soruşturmaları ve süreci hep bu açıdan takip edeceğim. Bakalım dört günlük gözaltı süresinden nasıl bir sonuç çıkacak?

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