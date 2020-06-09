HABER /  EĞİTİM
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Pakistan'daki Türk okullarında yarım kalan eğitim online derslerle tamamlanıyor

Anadolu Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Pakistan'daki Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı PakTürk Maarif Okullarında okuyan 11 binin üzerinde öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan ikinci dönem eğitimlerini kurulan online eğitim sistemiyle tamamlıyor.

Abone ol

TMV Pakistan Direktörü Harun Küçükaladağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemi Pakistan'da kullanan tek eğitim kurumunun PakTürk Maarif Okulları olduğunu belirterek, "Salgın döneminde gördüğümüz video konferans uygulamalarının aksine bizim uygulamamızda ödev verme, ödev sunma, toplantı düzenleme, sosyal aktiviteler yapma özelliği de bulunuyor." dedi.

BlackBoard Open LMS adı verilen sistemle sanal ortamda bir okul kurduklarını ifade eden Küçükaladağlı, müfredatın yüklendiği sistemdeki online eğitimlerin birinci döneminin 1 Nisan-8 Mayıs döneminde tamamlandığını söyledi.

Küçükaladağlı, ramazan ayı nedeniyle ara verilen eğitimlere bugün yeniden başlandığını aktararak, "Sistem, canlı yayında ders işlemenin yanında, ders videosu yükleme imkanı da sunuyor. Şimdiye kadar 109 saatlik 560 ders videosundan 11 binin üzerinde öğrencimiz faydalandı." diye konuştu. 

Pakistan'da ilk

Küçükaladağlı, öğrencilerin derse katılımını ölçme, soru cevaplamalarını sağlama ve sınav yapma imkanı sunan sistem sayesinde eğitimin okulda olmasa da kesintisiz biçimde evlerde devam ettiğini kaydetti.

Eğitimin sadece okula gitmek olmadığını göstermek amacıyla ailelere de eğitimler verildiğini açıklayan Küçükaladağlı, "Çocukların gerçek hayatı öğrenmesinin yeteneklerini keşfetmesi açısından önemlidir. Bu nedenle evde eğitim şartlarının iyileştirilmesi, çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla ailelere de sistem üzerinden eğitim veriyoruz." dedi.

Küçükaladağlı, "Daha önce Matematik Olimpiyatlarında kullandığımız optik okuyucu sistemini Pakistan'a getiren ilk eğitim kurumu bizdik. Şimdi getirdiğimiz online eğitim sistemini de ülkede ilk kullanan kurum biz olduk. Yenilikleri ülkeye getirerek Pakistan eğitim sistemine katkı yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan: Vatana ihanetin en üst noktası... Daha ötesi yok!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi hastanelerde yataklar doldu
İSKİ hatasını anladı fatura değişti CHP ihraçla tehdit etti
Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye küstah tehdit
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tavrını koydu: Maske takmayana ceza verilsin
ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut'tan Ali Koç yorumu: Aynı yanlışı yapmayın
Ayşegül Atik eşi Ali Atik kimdir çocukları kaç tane kimdir?
Manisa'da yok böyle kaza! Otomobil kamyonete çarptı
Düzce'de kartonpiyerden çıkana bakın klimadan girmişler
Dünya ve Güneş'in yansıması olan gezegen keşfedildi
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor Erdoğan bugün açıklayacak
Yorumlar