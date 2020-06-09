HES kodu alma SMS ile nasıl yapılır Sağlık Bakanlığı HES kodu alma

Koronavirüs taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kod olan HES kodu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınıyor. Seyahat izin belgesi yerine geçmeyen HES kodu nasıl alınır, SMS ile HES kodu alma nasıl olur?

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Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınan HES kodu telefonunuza SMS ile geliyor. Seyahat izin belgesi yerine geçmeyen HES kodu telefonunuza gelen SMS ile alınıyor. Koronavirüs taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar vatandaşlar araştırıyor.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Kod, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya SMS ile alınabiliyor. İşte HES kodu alma ekranı ve detaylar...

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI APPSTORE İNDİRME LİNKİ- TIKLAYINIZ

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ- TIKLAYINIZ

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.