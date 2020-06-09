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Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı

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Tarım ve Orman Bakanlığına, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre 2 bin 347 sözleşmeli personel yerleşti.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına KPSS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

Buna göre, Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına 50'si ortaöğretim, 150'si ön lisans, 2 bin 147'si lisans olmak üzere 2 bin 347 aday yerleşti.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bakan Pakdemirli'den açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ”2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından 2 bin 347 kişinin işe yerleştirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Pakdemirli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olsun.”

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