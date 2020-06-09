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Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmaları! Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

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Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili tartışmaları değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var" eleştirisini yöneltti.

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Partisinin MYK toplantısında gündeme ilişkin konuları kurmaylarıyla birlikte masaya yatıran CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. 18 yıldır yapılmayan şey şimdi neden yapılmaya çalışılıyor." diye sordu.

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve tutuklanması da ele alındı.

"Meclis Başkanı bu olayla bir işlevi olmadığın ortaya koydu"

Berberoğlu'nun hukuksuz ve kindar bir şekilde tutuklandığın savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Meclis Başkanı bu olayla bir işlevi olmadığın ortaya koydu. Teamüllere aykırı bir şekilde saray talimatıyla davrandı. Enis Berberoğlu'na reva görülen muameleyi asla kabul etmeyeceğiz. AK Parti Grup Başkan vekillerini alıp Kızılay'a adliyelere gidin sorun bakalım adalet var mı? Türkiye'yi adaletsiz bir yer halene getirdiler. Bizim görevimiz yeniden vicdani adaleti ve hukuk devletini inşa etmektir.

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