HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İran Kasım Süleymani'nin bilgilerini ABD'ye veren 2 ismi idam edecek

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

İRAN, ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddiasıyla bir kişiye idam cezası verdi.

Abone ol

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Mahmud Musevi Mecd adlı kişinin MOSSAD ve CIA'ya casusluk yaptığını ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığını iddia etti.

İsmaili, Mecd'in para karşılığında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü başta olmak üzere ülkenin silahlı gücü ve diğer emniyet konularıyla ilgili CIA ve MOSSAD'a istihbarat sağladığını savundu. 

Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onayladığı cezanın yakında uygulanacağını aktardı.

Ne olmuştu?

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'dan ekonomi açıklamaları! 1970'lerin fakir Türkiye'sine döndük
Aykut Kocaman Rıdvan Dilmen Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti dikkat çeken detaya bakın
Ahmet Hakan: Vatana ihanetin en üst noktası... Daha ötesi yok!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi hastanelerde yataklar doldu
İSKİ hatasını anladı fatura değişti CHP ihraçla tehdit etti
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
AYM Başkanı Zühtü Arslan açıkladı! Hiçbir ülkede yok
HES kodu alma SMS ile nasıl yapılır Sağlık Bakanlığı HES kodu alma
Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmaları! Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
Ücretsiz izin parası ödeneği yattı mı ne zaman yatacak?
Yorumlar