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Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti! Erdoğan için skandal sözler

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'de yayın yapan The Times gazetesine skandal açıklamalarda bulundu.Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' olarak nitelendirdi.

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Türkiye üzerine yapılan söyleşide, ülke yerden yere vuruldu.Hedefteki isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. CHP Lideri; Türkiye'de işlerin yolunda gitmediğini, kaynakların savurganca kullanıldığını ve ekonomide ciddi problemlerin olduğunu söyledi.

Tarihin bize gösterdiği...
Erdoğan'ı 'diktatör' olarak nitelendiren CHP Lideri, "Tarihin bize gösterdiği süreç diktatörlerin kalıcı olmadığıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan seçmeni kandırdı
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; "Geçen seneki seçimlerde Erdoğan seçmenlere, ‘CHP’ye oy verirseniz ve kazanırlarsa, CHP’li belediyeler sosyal yardımları kesecek, onlara oy vermeyin’ dedi. Covid-19 salgını, bunun doğru olmadığını gösterdi. Belediyelerimiz, ihtiyacı olan vatandaşlar için sosyal yardımlar ve desteklerde bulundu. Seçmen, Erdoğan’ın bu konuda yalan söylediğini fark etti ve bu Erdoğan’ı rahatsız ediyor.

Ekonomide ciddi problemler var
Kaynakların savurganca kullanımı, tutarlı bir planlamanın olmaması ve sorumsuz borçlanma bizi ekonomide ciddi problemlerle karşı karşıya bırakmıştır.

Vergiler nereye gidiyor
Vatandaşlarımız, ödediği vergilerin nerelere ne kadar harcandığını dahi bilmemektedir. Tarihin bize gösterdiği süreç, diktatörlerin kalıcı olmadığıdır."

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