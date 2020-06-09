18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı Erdoğan son haberi verecek

18 yaş altı çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu gündemde. Bugün Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yüz yüze görüşecek ve 18 yaş altı çocukların durumu görüşülecek. Kabine toplantısı sonrası 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağının kaldırılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısı 2.5 ayın ardından bugün ilk kez yüz yüze görüşecek ve özellikle 18 yaş altı çocukların beklediği haber sokağa çıkma yasağı görüşülecek. Koronavirüs salgının başlaması ile bulaş riski yüksek olan genç ve çocuklar yaklaşık 3 aydır evlerinde, sadece haftada 2 gün dışarı çıkabiliyorlar. Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'ın 18 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıklaması bekleniyor

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kararları bekleniyor

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

9 günlük normalleşme bilançosu değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında brifing verecek. Kabinede, 1 Haziran’da başlatılan ve 9 günü geride bırakan normalleşme dönemi bilançosu da değerlendirilecek.

Vaka sayısındaki azalma eğrisinin de ele alınacağı toplantıda, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının da, sosyal mesafe ve tedbirlere uyum şartıyla sonlandırılması planlanıyor.

Düğün sezonu açılabilir

Ağustos’ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.