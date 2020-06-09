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Pilot lisans sınavları tarihi belli oldu

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibariyle yeniden başlatıyoruz. 29 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınav yapılacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektöründe yeni normalleşme dönemi ile birlikte korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarının da 29 Haziran itibariyle yeniden başlatılacağını açıkladı.

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