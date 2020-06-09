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Galatasaray, Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı

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Galatasaray, 36 yaşına giren Wesley Sneijder'in doğum günü için kutlama mesajı yayımladı.

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Galatasaray, 36 yaşına giren Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı ve sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 36 yaşına giren Wesley Sneijder'in doğum gününü kutladı. Sneijder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan karlı karşılaşmada attığı golün videosu paylaşılırken, "İyi ki doğdun Wesley Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı..." notu eklendi.

Paylaşımda ayrıca taraftarlara Hollandalı eski futbolcunun Sneijder'in Galatasaray kariyerinde unutamadıkları anıları soruldu.

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