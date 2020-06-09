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Cübbeli Ahmet Hoca’dan HDP’ye olay sözler! Bunların yaptığını canavar yapmaz

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü HDP’ye sert tepki gösterdi. Cübbeli Hoca ‘Bunlar mahlûkat, bunların yaptığını canavar yapmaz. Allah acilen partilerinin kapanmasını nasip eylesin’ dedi.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü HDP’ye sert tepkide bulunarak, ‘Bunların adamları mecliste, vekillikleri düşürüldü diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Geç kalınmış bir adım, çoktan kapatılması lazımdı bu partinin’ dedi. CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP’li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği düşürüldü ama tartışması bitmedi. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü PKK’nın uzantısı HDP’ye ateş püskürdü. İşte o açıklamalar,

Bunlar mahlûkat bunların yaptığını canavar yapmaz
‘Bunların adamları mecliste, vekillikleri düşürüldü diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Geç kalınmış bir adım, çoktan kapatılması lazımdı bu partinin. Mecliste maaş alacaklar, milletin vergileriyle her şeyi yapacaklar ondan sonra efendim askere, polise silah çekecekler çekenleri kutsayacaklar…

Allah acilen partilerinin kapanmasını nasip eylesin diye beddua etti
İşte bunlardan bir tanesi en son Eren Bülbül’ü şehit eden teröristin cenazesine katıldı. Bunlar mahlûkat, bunların yaptığını canavar yapmaz. Allah acilen partilerinin kapanmasını nasip eylesin.

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