Ali Atik biyografisi Ayşegül Atik eşi kimdir kaç yaşında?

Ali Atik kimdir, kaç yaşında araştırmaları eski eşi Ayşegül Atik'in ölümünün ardından merak konusu oldu. Kendisi gibi oyuncu Ayşegül Atik ile 1977 yılında evlenen Ali Atik 2002 yılında boşandı. Ali Atik Ayşegül Atik çiftinin iki tane çocuğu var.

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Ali Kundilli filminde ve En Son Babalar Duya dizisinde rol alan ve sevilen oyuncu Ayşegül Arsoy Atik öldü. Sevilen oyuncunun ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yıktı. Bodrum'daki evinde kalp krizi geçiren 72 yaşındaki oyuncu öldü. Ali Atik ile evli olan ve iki çocuğu olan Ayşegül Arsoy Atik'in hayatı da merak konusu oldu.

Eşi Ali Atik ile oynadığı tiyatro ve televizyon dizileri ile filmlerden tanınan usta oyuncu Ayşegül Arsoy’un uzun süredir yaşadığı Bodrum’da dün gece kalp krizi sonucu vefat etti.

ALİ ATİK KİMDİR?

Ali Atik,1946 yılında doğmuştur. 1980’li yıllarda hem basketbol hakemliğini hem de tiyatro ve TV’yi birlikte yürüttü. Ali Atik, 80’li yıllarda eşi Ayşegül Atik ile birlikte çektikleri “Önce alışveriş sonra fiş” sloganlı KDV reklamlarında oynadı.

Ali Atik -Ayşegül Atik Çocuk Tiyatrosunu kurup işlettiler.

Ali Atik, 1977 yılında oyuncu Ayşegül Atik ile evlendi. 2002 yılında boşandı. Alper ve Argun Atik adlarında iki oğlu vardır.

Ali Atik, Kasım 2004 yılında yapılan sunuculuğunu Seray Sever’in yaptığı “Ünlüler Çiftliği” yarışmasına katıldı. Toprak Sergen’in birinci olduğu bu yarışmaya; Toprak Sergen, İsmet Özhan, Ali Güven, Banu Alkan, Güllü (şarkıcı), Ceylan, Ferhat Güzel, Hilal Cebeci, Tuğba Altıntop, Ali Atik katıldı.

2009 yılında Bodrum’da “Campanella Bar” adlı eğlence mekanının işletmeciliğini yapmıştır. 2016 yılından itibaren Bodrum’da “Haydi Abbas” adlı mekanda işletmecilik yapmaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

1989 -Alıştık Artık (TV Dizisi)

Senaryo :

1989 – Alıştık Artık (TV Dizisi)

1979- Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)

Yapımcı :

1989 – Alıştık Artık (TV Dizisi)

Oyuncu :

1989 – Alıştık Artık (TV Dizisi)

1979- Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)

Ayşegül Atik kimdir: Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Asıl Adı Mürşide olan Ayşegül Atik’in dört kardeşi vardır. Ankara TED Koleji’nden mezun olan Ayşegül tik ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde lisans eğitimi aldı ve başarıyla mezun oldu.

Ayşegül Atik kendisi gibi oyuncu Ali Atik ile evlendi çift 2002 yılında boşandı.

Mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosunda, Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda tiyatro oyuncusu olarak görev yaptı. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı ve çeşitli tiyatro topluluklarında çalıştı. TRT'nin tek kanal olduğu yıllarda Ali Atik ve Levent Kırca ile beraber Televizyonda çeşitli skeçlerde yer aldı.

80'li yıllarda eşi Ali Atik ile birlikte çektikleri "Önce alışveriş sonra fiş" sloganlı KDV reklamlarında rol aldı.

1977 yılında oyuncu Ali Atik ile evlendi. 2002 yılında boşandı. Alper ve Argun Atik adlarında iki oğlu vardır.