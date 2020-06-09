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Kovid-19 sağlık çalışanlarının maddi durumunu nasıl etkiledi İstanbul Tabip Odası anketi

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İstanbul Tabip Odası, “Covid-19 Pandemisinde Özel Sağlık Sektörü Anketi”nin sonuçlarını açıkladı. 1752 doktorun katıldığı ankette, hekimlerin yalnızca dörtte biri düzenli sabit maaş alabilirken “Pandemi ile gelirlerinizde azalma var mı” sorusuna yüzde 84 "evet" yanıtını verdiği görüldü.

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Sabit ücretten kesinti yapılanların oranı yüzde 25 çıkan ankette, ücretlerin ödenmesinde gecikme olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 40 oldu. 

Kurumların da gelirleri azaldı 

Gelirinde azalma miktarının yüzde 50’den fazla olduğunu belirtenler, ankete yanıt verenlerin yaklaşık yarısını oluşturdu. “Çalıştıkları kurumlarda ciro/gelir azalması oldu mu” sorusuna yüzde 97’si evet yanıtı verdi. Ankete katılanların yüzde 72’si hastane ve vakıf tıp fakültesi hastanelerinde, yüzde 17’si tıp merkezi ve poliklinikte, yüzde 11’i (196) ise muayene veya laboratuvarda çalışanlardan oluşurken pandemi hastanesi olan kurumlarda çalışanlar ise yüzde 57’sini oluşturdu. 

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