Mevlüt Çavuşuğlu açıkladı! 125 ülkenin ihtiyacı karşılandı

Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye kendisine yapılan yardım çağrılarına sessiz kalmadı. Türkiye tam 125 ülkenin talebini karşıladı.

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Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olmasıyla beraber, Türkiye pek çok ülkeye sağlık ekipmanların da aralarında bulunduğu yardım malzemeleri gönderdi.

125 ülkenin talebi karşılandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada 125 ülkenin Türkiye'den yardım talebinde bulunduğunu ve bunların hepsine yardım gönderildiğini bildirdi.