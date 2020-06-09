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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit edilen Aybüke Yalçın'ı anlamlı bir mesaj yayınlayarak andı.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

''Şehadetinin 3. yılında rahmetle anıyorum''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; ''Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum.

'Mağusa Türküsü' ile gönüllere taht kurmuştu
İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmenken katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan Şenay Aybüke Yalçın, seslendirdiği 'Mağusa Türküsü' ile de gönüllere taht kurmuştu.

5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı
Yalçın'ın ismi, öğrenim gördüğü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki orkestra salonuna verildi. Şehit öğretmenin kemanı da ailesi tarafından adının verildiği orkestra salonuna bağışlandı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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