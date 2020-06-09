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Fransa'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

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Koronavirüsten etkilenen Fransa'dan önemli bir karar geldi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle finansal açıdan olumsuz etkilenen havacılık sektörü için acil durum ilan etti.

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Bakan Le Maire, havacılık sektörüne 15 milyar euro destek sağlanacağını açıkladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve 7 milyon 200 binden fazla kişinin de hasta olmasına neden oldu. Virüsün sağlık sistemlerine etkisinin yanı sıra, virüsle mücadele etmeye devam eden ülkelerin ekonomilerine de ağır etkileri oldu.

Finansal destek sağlanacak
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkede koronavirüs finansal açıdan olumsuz etkilenen havacılık sektörü için acil durum ilan ettiğini ve 15 milyar euroluk finansal destek sağlanacağını açıkladı. Le Maire, "Egemenliğimiz ve ekonomimiz için çok kritik olan Fransız havacılık endüstrisini desteklemek için her şeyi yapacağız" dedi.

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