Dünyanın en zengini Amazon kurucusu Jeff Bezos servetine servet kattı!
Amazon’un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos corona virüs sürecinde servetine servet katmaya devam etti.
İlk olarak 2019’un son günlerde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs salgınının ekonomik açıdan en çok yaradığı isimlerin başında Amazon'un sahibi Jeff Bezos geliyor.
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Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos Covid-19 sürecinde servetine servet kattı.
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İlk kez Haziran 2018'de 150 milyar dolar barajını aşan Bezos'un serveti daha sonra Amazon'un hisse fiyatlarındaki dalgalanmalar ve boşandığı eşine ödediği inanılmaz nafaka (35 milyar dolar) sebebiyle azalmıştı.
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Business Insider'da yer alan habere göre 2020'yılının başından bu yana kişisel servetine 35 milyar dolar katan Bezos yıl başından bu yana 175 bin kişiyi işe aldı.
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