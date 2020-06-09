CHP'li Vekil Tanal'ın iddiası olay! "Tonlarca çürük karpuz aş evleri ve kışlalara mı dağıtılıyor?"

Vagonlarda bekletilen çürümüş karpuz fotoğrafları paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Tonlarca çürük karpuz, aş evleri ve kışlalara mı dağıtılıyor?" diye sordu.

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CHP'li Vekil Mahmut Tanal, İran'dan Van'a getirilen ve güneş altında vagonlarda bekletildiği için çürüyen karpuzların bir esnaf tarafından "halkımıza yediremeyiz" diyerek yere yere atıldığı görüntüleri paylaştı.

"İnanmak istemiyoruz"

Aynı gölgede bulunan Van Büyükşehir Belediyesi aş evi ve kaymakamlık görevlileri ile askerlerin görüntülerini de paylaşan CHP'li Tanal, "Haftalardır güneşte bekleyen, İran'dan getiren tüccarların bile "Çürümüş. Vebal altına giremeyiz" dediği karpuzların fakir fukaraya dağıtılacağına inanmak istemiyoruz. Ya peki resmi ve sivil giyimli askerlerimiz istasyonda ne arıyor? Sağlam olduğuna kanaat getirilen karpuzların seçilip sivil araçlarla kışlalara götürülecek hali yok…" diye yazdı.

"Çürük karpuzlar askerler tarafından toplandı"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla çürük karpuzların askerler tarafından toplandığı, vagonların temizlendiği ve bir esnafın "Karpuz çürümüş. Sağlıklı değil. Gelip analiz edebilirler” diyerek karpuzları yere attığı görüntüleri paylaşan CHP'li Vekil Tanal, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Karpuz vagonlarının 160 tanesi İran’a, 25 tanesi TCDD Taşımacılık’a ait. Karpuzları vagonlara yükletip getiren lojistik firması biliniyor. Karpuz sahipleri, “Çürüdü” diye karpuzları teslim almadı. Bu karpuzlar göz göre göre çürütüldü. Karpuzlar çürümeden önce dağıtılsaydı ya? 185 vagonu boşaltıp temiz bir şekilde TCDD’ye teslim etmesi gereken lojistik firmasıdır. Temizlik ücreti nereden baksanız 200 bin TL tutuyor. Firma korunmasın. Plansızlık ve beceriksizliğin müsebbipleri hesap vermeli! Sorumlular istifa etmelidir. Çürük karpuzları seçip götürenlerden, askeri kışladan getirenlerden, bu görüntülere sebep olanlardan hesap sorulmalıdır.

7⃣ Şayet vagonlar askerimize, kınalı kuzularımıza temizletiliyorsa bunun da hesabı sorulmalıdır.



Ayrıca çöpe atılacak karpuzlar neden belediye harfiyat kamyonlarıyla taşınıyor?



Karpuzların çürümesine kim sebep olduysa onların vagonları temizlemesi gerekiyor. pic.twitter.com/RKV46CRFSI — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 8, 2020

1⃣ Yerli tüccarların İran’dan getirdiği karpuzlar, Van’da istasyonda haftalarca vagonda bekletilince bozuldu. Vagondaki karpuzları yere atan mağdur tüccarlar, “Çürük karpuzu halkımıza yediremeyiz. Karpuz çürümüş. Sağlıklı değil. Gelip analiz edebilirler” diyor.

DEVAMINA DİKKAT! pic.twitter.com/oVyYpcctTI — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 8, 2020