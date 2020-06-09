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Elazığ'daki operasyon öldürülen PKK'lının başına 1 milyon TL ödül konmuştu

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yapılan açıklamada, Elazığ'daki terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 1 milyon TL ödülle aranan sözde Ape Musa alanı sorumlusu Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci'nin olduğu tespit edildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE’DE yer alan, sözde Amed eyaleti “Ape Musa” alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristin; 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi.

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