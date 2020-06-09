Yunanistan'dan Türkiye'ye haddini aşan tehdit: Harekat hazırlık durumumuzu artırıyoruz

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarının arkasını getirme imkanı olduğunu belirterek "Harekat hazırlık durumumuzu artırıyoruz" dedi.

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Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Open televizyonunda yaptığı açıklamada Atina’nın da elindeki imkanları kolaylıkla geliştirebileceğini kaydetti.

"Harekat hazırlık durumumuzu artırıyoruz"

“Gidişata yönelik en kötü senaryo üzerinden plan yapılıyor. Bunu yapıyoruz." diyen Stefanis, en kötü senaryo dahilinde geliştirdiğimiz çeşitli olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Harekat hazırlık durumumuzu artırmak için en basit seviyeden başlıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Kendi gücünüzden emin olduğunuz zaman olanları sakin bir şekilde gözlemlersiniz.” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın söylediklerinin arkasını getirme imkanı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hidrokarbon sondaj sahalarıyla ilgili yeni açıklamalarına değinen Stefanis, şöyle konuştu:

Erdoğan’ın açıklamalarını dinliyor ve analiz ediyoruz. İstediklerini gerçekleştirmesi için elinde bulunan imkanları inceliyoruz. Söylediklerinin ve isteklerinin arkasını getirme imkanı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet var da. Türkiye’nin birçok imkanı var, ancak biz de büyük kolaylıkla elimizdeki imkanları geliştirebiliriz.