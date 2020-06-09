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N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi

Demirören Haber Ajansı
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Beşiktaşlı futbolcu Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği açıklandı.

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Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Bu arada Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği açıklanırken, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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