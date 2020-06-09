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Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonucu TC ile sorgulama

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Koronavirüsle mücadele kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sundu ve binlerce vatandaş ihtiyaç kredisi için başvurusunu yaptı. Peki Ziraat Bankası destek redisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak?

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Koronavirüsle mücadele kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Bu krediden faydalanmak isteyenler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Sorgulama işlemi yine bankaların internet sitelerinden yapılıyor. Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için bu krediyi veriyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? 
Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

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