İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları netleşti! İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak
Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.Abone ol
Koronavirüs salgınının çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için getirilen kurallar Yeni İstihdam Kalkanı paketiyle güncellendi.
İşçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek
NTV'de yer alan habere göre yeni düzenleme kapsamında ayrıca;
- Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.
- Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle devam edecek.
- İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.
17 Temmuz'da bitecekti
Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.
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