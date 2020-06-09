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İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları netleşti! İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak

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Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

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Koronavirüs salgınının çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için getirilen kurallar Yeni İstihdam Kalkanı paketiyle güncellendi.

İşçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek

NTV'de yer alan habere göre yeni düzenleme kapsamında ayrıca;

- Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

- Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle devam edecek.

- İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

17 Temmuz'da bitecekti

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.

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