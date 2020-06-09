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Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı

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Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın sezon sonuna kadar takımın teknik direktörü olacağını duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar'ın, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımı teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

Tahir Karapınar kimdir?
Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

8 maçta sahaya çıkacak
Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır. Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.

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