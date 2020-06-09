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Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor: Boca Juniors ile bir görüşmem oldu'

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Mauricio Isla, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını söylerken "Şu anda hangi takıma gideceğimi bilmiyorum. Boca Juniors ile bir görüşmem oldu ve ama neler olacağını bilmiyorum.'' dedi.

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Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Mauricio Isla, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şilili futbolcu, sosyal medya üzerinden özel bir okul için canlı yayına katıldı ve burada geleceğiyle ilgili planlarını anlattı.
 
''Boca Juniors ile bir görüşmem oldu''
Fenerbahçe'den ayrılma konusunda görüşmeler yaptığını belirten Isla, yeni adresiyle ilgili olarak şunları dile getirdi: "Şu anda hangi takıma gideceğimi bilmiyorum. Boca Juniors ile bir görüşmem oldu ve ama neler olacağını bilmiyorum. Gönlümde elbette Universidad de Chile'de oynamak var. Hayalim, annemin ve ailemin rüyası bu. Umarım hem Boca'da hem de Universidad de Chile'de oynarım. Çocukluğumdan beri Universidad hayranıyım. Ailem de hayranı. Bu yüzden o takımda emekli olmak bir rüya."

91 maçta golü yok
Mauricio Isla, Fenerbahçe'de şimdiye kadar 91 resmi maça çıktı ve 13 asist yaptı.

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