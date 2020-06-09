DGS başvurusu yapma ÖSYM girişi DGS sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı başvuruları bugün yani 9 Haziran'da başladı. DGS başvurusu işlemleri 17 Haziran'a kadar devam edecek. DGS başvurusu için adaylar ilgili bankalara 130 lira başvuru ücreti ödeyecek. DGS sınavı 2020 yılında 9 Ağustos pazar günü yapılacak.

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2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık fakülteye feçmek için girilen sınav DGS için başvurular 9 Haziran'da başladı ve 17 Haziran'a kadar online başvuru devam edecek. DGS'ye girecek öğrenciler bu sene sınav ücreti olarak 130 lira ödeyecek. DGS sınavı ise 9 Ağustos pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirebilecekler. İşte sınava ilişkin bilinmesi gereken her şey….

2020 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre 2020 yılı için belirlenen sınav ücreti 130 TL oldu. Adaylar ücreti kurumun anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden ya da ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden ödeyebilirler.

DGS SINAV ÜCRETİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar buradaki alandan başvurularını gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

9 Haziran 2020 Salı günü başlayan başvurular 17 Haziran 2020 Çarşamba günü sona erecek. Sınav ise 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak.

Süreçle ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama ise şöyle: Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir