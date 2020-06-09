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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi

Demirören Haber Ajansı
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Koronavirüs salgınına yakalandığı ve ameliyat geçirdiği sırada öldü iddialarıyla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz gün, İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun 13. toplantısında üç hafta sonra ilk kez görüntülendi.

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Koronavirüs salgınına yakalandığı ameliyat geçirdiği sırada öldü iddialarıyla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz gün, İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun 13. toplantısında üç haftanın ardından ilk kez görüntülendi.

Sosyal mesafeye uydu
Kim’in toplantıda fiziksel mesafeyi korurken diğer parti yetkililerinin ise fiziksel mesafe kurallarına uymadığı ifade edildi. Toplantı, Kuzey Kore liderinin ciddi şekilde hasta olduğu iddialarından haftalar sonra gerçekleşti.

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