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Ay'a insan gönderecek olan NASA'ya bunun maliyeti belli oldu!

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Yıllar sonra ilk kez Ay'a insan gönderecek olan NASA, bu görev için bir özel uzay şirketi ile anlaşmaya vardı. NASA bu proje için 187 milyon dolar ödeyecek.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaklaşık yarım yüzyıl sonra gezegenimiz Dünya’nın tek uydusu Ay’a gidiyor. NASA, bu görev için bir özel uzay şirketi ile anlaşmaya vardı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre NASA bu proje kapsamında havacılık ve savunma teknolojisi şirketi Northrop Grumman ile anlaşmaya vardı.

NASA 187 milyon dolar ödeme yapacak

Söz konusu anlaşma kapsamında NASA Northrop Grumman’a 187 milyon dolar (yaklaşık 1.3 milyar TL) ödeme yapacak. Anlaşma kapsamında uzay aracının HALO ismi verilen yerleşim ve lojistik modülünün tasarımından Northrop Grumman sorumlu olacak.

Neden 1972'den beri Ay'a gidilmiyor?

Ancak Ay'a ayak basılması kadar popüler olan bir konu daha var o da "Neden 1972’den beri Ay’a gidilemiyor?" sorusu.

NASA’da görevli Türk bilim insanı Umut Yıldız geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yayınladığı yazı ile bu sorunun cevabını vermişti.

1970'li yıllarda Ay görevinin SSCB ile girilen siyasi mücadelenin bir parçası olduğunun altını çizen Yıldız, "Sovyetler pes ettikten sonra daha da ileri gidilmesi için bütçe ayrılmadı ve Ay öylece kaldı" demişti.

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