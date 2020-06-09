TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'den mesaj: Benden casus değil vatansever çıkar

'Askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltında bulunan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda, "Bu süreç geçecektir. Benden casus değil vatansever çıkar" ifadelerini kullandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'siyasal ve askeri casusluk' kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün sabah gözaltına alınan İsmail Dükel, Avukatı Semih Ecer aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi.

Mesajı ise eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, kişisel Twitter hesabından paylaştı.

"Benden casus değil, vatansever çıkar"

TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel, mesajında "Bu süreç geçecektir. Benden casus değil, vatansever çıkar. Hepinize sevgiler, selamlar..." ifadelerini kullandı.