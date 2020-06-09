DSÖ sevindiren haber: Asemptomatik hastalardan bulaşma nadir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 'asemptomatik' kişilerden virüsün bulaşmasının 'çok nadir' olduğunu kaydetti.

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DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

"Bulaşması çok nadir"

Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.