Şanlıurfa’da arazi kavgasında silahlar patlatı: 1 ölü 2 yaralı

İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Dağyanı Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

1 ölü 2 yaralı

Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Halit Kara, Salih Kayıkkıran ile Mehmet Salih Kara, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Salih Kara, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri devam eden 2 yaralanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.