HABER /  CHP
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

CHP Grup Toplantısı'nda Enis Berberoğlu'nun sırasına gözlük ve kol düğmesi koyuldu

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

CHP Grup Toplantısı öncesi Berberoğlu'nun sırasına gözlüğü ve kol düğmesi konuldu.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu aynı gece gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Maltepe Açık Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, corona virüsü önlemleri kapsamında ev iznine gönderildi.

Dikkat çeken ayrıntı

Bugünkü CHP grup toplantısı öncesi Enis Berberoğlu'nun sırası boş bırakıldı, sıraya Anayasa, gözlük, kalem ve kol düğmesi konuldu.

Berberoğlu, 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını evinde, sonrasını ise cezaevinde geçirecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir
Erdoğan’ın sözleri Yunan medyasının gündeminden düşmüyor!
Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı
Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor: Boca Juniors ile bir görüşmem oldu
İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları netleşti! İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak
Yunanistan'dan Türkiye'ye haddini aşan tehdit: Harekat hazırlık durumumuzu artırıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Madrid Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek istiyor
Uğurcan Çakır: En büyük motivasyonum...
DSÖ sevindiren haber: Asemptomatik hastalardan bulaşma nadir
Devlet anaokulları kayıtları ne zaman kaç aylık çocuklar alınıyor?
Şanlıurfa’da arazi kavgasında silahlar patlatı: 1 ölü 2 yaralı
Hac 2020 olacak mı Diyanet hac ne zaman yapılacak?
Yorumlar