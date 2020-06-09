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Isparta'da kızını kaçıran anne kovalamacayla yakalandı

Demirören Haber Ajansı
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ISPARTA'da 2 yaşındaki kızını alıp Sivas'a kaçmaya çalışan anne A.K.Ç., eşinin polise ihbarı ile yakalandı ama ne yakalandı.. Belirtilene göre kullandığı otomobille polisten kaçan anne, yola kapan kurularak durduruldu. Bu kez aracın kapılarını kitleyen A.K.Ç.'nin kaçışı, aracın camı kırılıp gözaltına alınmasıyla son buldu.

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Isparta'da oturan A.K.Ç. adlı kadın, 2 yaşında kızını da yanına alarak otomobiliyle birlikte Sivas'a gitmek için yola çıktı. Bu sırada polisi arayan kocası, eşinin durumundan endişe ettiğini belirtti. Bunun üzerine Aksaray polisi, A.K.Ç,'ye Sultanhanı ilçesinde 'dur' ihtarında bulundu. Belirtilene göre ihtara uymayan A.K.Ç. yoluna devam etti, polis de peşine düştü.

Polis yola kapan kurup lastikleri patlattı

Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından A.K.C.'nin otomobili; kapan kurulup, lastikleri patlatılarak durduruldu. A.K.Ç. bu kez de kapıyı kilitleyip polise direndi. Polis içinde çocuğun bulunmasını göz önünde bulundurarak aracın camını kırıp, A.K.C.'yi gözaltına aldı.

Anne psikiyatri bölümüne sevk edildi

Kızıyla birlikte polis merkezine getirilen A.K.Ç., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne sevk edildi.

Baba da gazetecileri tehdit etti..

Eşi de bugün kızı ve aracı teslim almak için Aksaray'a geldi. İsmi açıklanmayan eş, kendilerini görüntüleyen gazetecileri tepki gösterip, tehdit etti. Ardından da kentten ayrıldı.

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