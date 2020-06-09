Ahmet Davutoğlu'nun partisinde istifa kararı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu genel başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nde, İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürüten Alper Gülebaş istifa kararı aldı. Gülebaş'ın istifası yönetim kurulunda kabul edildi.

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Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Alper Gülebaş'ın yerine, yönetim kurulu oy birliği ile Gülşen Efe getirildi. Bugün toplanan İzmit İlçe Yönetimi, kongreye kadar partinin ilçe başkanlığını Gülşen Efe'nin yapmasını kararlaştırdı.

1984 Kandıra doğumlu olan Gülşen Efe, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Öte yandan Gülebaş'ın istifa nedeni henüz bilinmiyor.