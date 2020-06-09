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Bolu'da kendisi arkadaşında kalıp köpeğini arabada bırakınca olanlar oldu

Demirören Haber Ajansı
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BOLU’da sahibi tarafından dün akşam bırakıldığı otomobilde sıcaktan ve havasızlıktan etkilenen köpek, bugün duyarlı vatandaşların görüp polise haber vermesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen köpeğin sahibi kadın ise hamile bir arkadaşına yardımcı olmak için yanında kaldığını söyledi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 14 AAC 254 plakalı otomobilde köpek olduğunu görenler, polise haber verdi.

Bölgeye gelen polis ekibi, sıcaktan ve havasızlıktan etkilenen köpeği kurtarmak için plakadan otomobilin sahibini buldu. Polis, aracın sahibi olan Neşe Demir'e ulaşarak köpeğin sıcak nedeniyle zorluk yaşadığını söyledi.

Hamile arkadaşına yardım için yanında kalıyormuş..

Aracının yanına gelen Neşe Demir, kapıyı açarak köpeği 'Şanslı’yı dışarıya çıkardı. Neşe Demir, sıcaktan ve havasızlıktan susayan köpeğine su verdi. Köpeğin dün akşam saatlerinden beri otomobilde olduğu, Neşe Demir’in ise hamile bir arkadaşına yardımcı olmak için yanında kaldığı öğrenildi.

Polis, Neşe Demir'e daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

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