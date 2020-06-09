HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Manchester City'e, Hollanda'dan 16'lık kaleci

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Premier Lig takımlarından Manchester City, Hollanda'nın Utrecht ekibinin altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti.

Abone ol

İngiliz ekibi Manchester City, geleceği yönelik bir transfere imza attı. Manchester temsilcisi, Hollanda'nın Utrecht takımının altyapısında oynayan kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti.

Konuyla ilgili Hollanda kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 16 yaşındaki Hollandalı file bekçisinin Manchester City'e transferini duyurdu.

Mikki van Sas'ın Utrecht ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir
Erdoğan’ın sözleri Yunan medyasının gündeminden düşmüyor!
Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı
Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor: Boca Juniors ile bir görüşmem oldu
İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları netleşti! İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak
Yunanistan'dan Türkiye'ye haddini aşan tehdit: Harekat hazırlık durumumuzu artırıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da kendisi arkadaşında kalıp köpeğini arabada bırakınca olanlar oldu
Türk Hava Yolları'ndan yolculara uyarı! En az 3 saat önce...
Diyarbakır'da erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Isparta'da kızını kaçıran anne kovalamacayla yakalandı
Bakan Çavuşoğlu: 125 ülkenin yardım talebini karşıladık
Reyhan Çağla Bezci kimdir yaşı kaç Efe Bezci'nin eşi aslen nereli?
Yorumlar