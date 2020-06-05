BAE'nin yüz milyonlarca dolar harcadığı silahlar Libya ordusunun eline geçti
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere gönderdiği ve milislerin depolarından çıkan yüz milyonlarca dolar değerindeki nitelikli silah, mühimmat ve araç, Libya ordusunun eline geçti.
Libya ordusu, son 72 saat içinde Hafter milislerine karşı üst üste büyük başarılara imza attı. Hafter milislerini başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'ndan çıkan ordu birlikleri, Trablus il sınırlarının tamamı ve başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladı.
Libya'da Hafter milislerini uluslararası alandaki mali, askeri, siyasi ve diplomatik anlamda en koyu biçimde destekleyen petrol zengini BAE'nin milislere sağladığı gelişmiş çok sayıda silah, Libya ordusunun eline geçti.
Libya ordusunun ele geçirdiği silah depolarından, BAE'nin milislere sağladığı, "Manpad" olarak da bilinen stratejik FN-6 güdümlü hava savunma füzesi çıktı.
Aynı şekilde depolarda kutular içinde havan ve grad füzeleri, havan fünyelerinin yanı sıra yine stratejik ve gelişmiş bir silah SPG-9 geri tepmesiz tanksavar roketi, ve Cornet tipi güdümlü tanksavar roketi çıktı.
Hafter milislerine sağlanan çok sayıda sayıda havan topu, çekili obüs, roket, uçaksavar ve top bataryaları dikkati çekti.
Ayrıca, Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun paylaştığı görüntülerde, Hafter milislerine telsizden gelen talimatta geri çekilirken "geride kalan araçları yakmaları emri" verildiği yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hangar benzeri bir yere giren Libya hükümet güçlerinin onlarca zırhlı aracın yanmış görüntülerine ulaştıkları görüldü.