BAE'nin yüz milyonlarca dolar harcadığı silahlar Libya ordusunun eline geçti

Aynı şekilde depolarda kutular içinde havan ve grad füzeleri, havan fünyelerinin yanı sıra yine stratejik ve gelişmiş bir silah SPG-9 geri tepmesiz tanksavar roketi, ve Cornet tipi güdümlü tanksavar roketi çıktı.

Hafter milislerine sağlanan çok sayıda sayıda havan topu, çekili obüs, roket, uçaksavar ve top bataryaları dikkati çekti.