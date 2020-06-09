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Osmaniye'de küçük Mustafa'nın ölümünde gerçek ortaya çıktı

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OSMANİYE'de evinin olduğu mahallede gezerken bisikletten düşüp yere yığılan 10 yaşındaki Mustafa Şahin, yaşamını yitirdi. Çekilen tomografide başında tabanca mermisi çekirdeği tespit edilen Şahin'in, yorgun mermiye kurban gittiği anlaşıldı. Öte yandan polis, cinayete sebep olan şahıs için harekete geçti.

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Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 19.30 sıralarında Rahime Hatun Mahallesi'nde meydana geldi.

Anneannesiyle birlikte yaşayan Mustafa Şahin, bisikletle evinin bulunduğu mahallede gezerken bir anda düşüp yere yığıldı. Mustafa Şahin'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Doktorlar tomogrofi çekince gerçek ortaya çıktı

Hastanede tomogrofisi çekilen Şahin'in başında 9 milimetre tabanca mermisi çekirdeği tespit edildi. Bunun üzerine doktorlar, tomografi sonucunu alıp polise bildirdi. Polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. 

Mustafa Şahin, dün saat 17.30 sıralarında yaşam savaşını kaybetti. Otopsisi yapılan Mustafa Şahin, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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