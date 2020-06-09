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Türkiye'de 25 evden birini yabancılar alıyor

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Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, halihazırda Türkiye genelinde konut başına ödenen ortalama tutarın yerlide 220 bin lira, yabancıda 875 bin lira olduğunu açıkladı.

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Akbal, yaptığı yazılı açıklamada, HSBC & Savills ortak araştırmasına göre, yurt dışı gayrimenkul yatırımcılarının talebiyle oluşan emlak pazarında yıllık cironun 2019 itibarıyla 250 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğinin bilgisini verdi.Bu rakamın 78 milyar dolarının tek başına ABD'de gerçekleştiğini dile getiren Akbal, söz konusu pazardan Avrupa'nın 80 milyar dolar aldığını aktardı.

Yabancıya gayrimenkul satışında Avrupa'da Türkiye'nin rakiplerinin İspanya ve Portekiz olduğunu anlatan Akbal, bu iki ülkede bir gayrimenkul için yerlilerin 300 bin avro, yabancıların ise 420 bin avro ödediğini anlattı.Akbal, Avrupa'dan ev alan yabancının, yerliye göre en fazla 1,5 kat ödediğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Yabancılar daha değerli konutlara yatırım yapıyor
"Türkiye'de konut satın alan bir yerli yatırımcı ise ortalama 220 bin TL ödüyor. Yabancılar ise büyük şehirlerde nispeten daha değerli konutlara yatırım yapıyor. Yabancıların bir eve ortalama 875 bin TL ödediklerini düşündüğümüzde, konut başına ciroda yabancı ve yerli arasında yaklaşık dört katlık bir fark var olduğunu görüyoruz. Türkiye'den ev alan milletlerde yaşanacak çeşitlilikle bu fark daha da açılabilir."

Akbal, Portekiz'de her 5 evden birisinin yabancıya satıldığını, en çok konutu Fransa, İngiltere, Çin, ABD ve Brezilya vatandaşlarının aldığını kaydederek, "Türkiye'de ise 25 evden sadece birisini yabancı alıyor. Hem de 6,5 milyar dolar gelirle rekor kırmamıza rağmen. Ülke potansiyelimizin 20 milyar olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

9 bin 11 yabancı vatandaşlık aldı
GİGDER Başkanı Akbal, Türkiye'nin başlattığı 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımına vatandaşlık teşvikinin de ilgi gördüğüne değinerek, "Düzenlemeyle 26 Temmuz 2016'dan bu yana gayrimenkul alan yabancılara şartları sağladıkları takdirde vatandaşlık hakkı tanınıyor. Temmuz 2016'dan bu yana 9 bin 11 yabancı, 3 milyar 261 milyon dolar yatırımla vatandaşlığa hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Konut sektöründe başlatılan kampanyaların mevcut stokların erimesini sağlayacağını dile getiren Akbal, "Yeni üretimdeki gerileme nedeniyle yabancılar için alternatifler azalmıştı. Kampanyalar sayesinde stokları tükenmesi ve yeni projelere başlanması yabancılara satışı artıracaktır." açıklamasında bulundu.

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