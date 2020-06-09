HABER /  POLİTİKA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Trump'a bu soruyu sordu!

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Trump'a PKK/YPG ve ANTIFA bir araya gelişini sordu.

Abone ol

Erdoğan görüşme ile ilgili TRT canlı yayınında yaptığı açıklamasında ise "PKK, YPG gibi ve bunların da ANTIFA denilen terör örgütüyle Amerika'da bir araya gelişleri manidar. Bunu söyledim Sayın Trump'a. Trump, ANTİFA konusuna hakim olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından açıklama
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duydukları endişeyi muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, denizden komşumuz olan Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırmışlardır." denildi. 

Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere önemli ikili ve bölgesel konuları görüştüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede iki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yenilmesi ile ABD ve Türkiye'nin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçmesi için son çabaları ele aldığı aktarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ordu'da 2 büst daha meydandan kaldırıldı! Diriliş Ertuğrul büstüyle olay olmuştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Arınç'tan bomba Ali Babacan açıklaması! Erdoğan'ın o teklifini reddetmiş!
Türkiye'nin Libya'daki varlığı Eski İngiliz başbakan Tony Blair'ı rahatsız etti
Madrid Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek istiyor
ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir
Erdoğan’ın sözleri Yunan medyasının gündeminden düşmüyor!
Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bosna Hersek'in İngiliz Büyükelçi'den FETÖ'ye açık destek! Okullara çalışıyor
Osmaniye'de küçük Mustafa'nın ölümünde gerçek ortaya çıktı
Kredi faizleri düştü satılık daireler kapış kapış
Beşiktaş'ta darp ettiği eski sevgilisini bu kez bıçakladı
Uğurcan Çakır: Öz güvenimiz yerinde
Aşure günü 2020 ne zaman aşure günü kaç gün sürer?
Yorumlar 3 yorum