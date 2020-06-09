Ordu'da 2 büst daha meydandan kaldırıldı! Diriliş Ertuğrul büstüyle olay olmuştu
ORDU'da Ertuğrul Gazi anısına dikilen büst, Diriliş Ertuğrul dizisinin ünlü oyuncusu Engin Altan Düzyatan çıkınca belediye apar topar büstü kaldırıp 2 kişiyi işten kovmuştu. Bugün meydandan 2 büst daha kaldırıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran şahsiyetlerin yaptırılan büstler arasında yer alan 2 büst daha meydandan kaldırıldı. Olay yaratan büstleri heykeltıraş Ömer Gençtürk’ün ölümünden sonra oğlunun yaptığı düşünülüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ‘Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi’ kapsamında, Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin büstlerinin yapılması için çalışma başlatıldı.
Ünlü oyuncuya benziyordu
Firma tarafından Ordu’ya gönderilen büstler, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirildi. Ertuğrul Gazi'nin büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzerliği tartışma konusu oldu.
İki ismin bileti kesildi
Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in incelerken durumu fark ettiği büst kaldırıldı. Belediye tarafından başlatılan idari soruşturmada Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ile Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.