Kırklareli'ndeki vahşeti görenler 'İnsanlık ölmüş' dedi

KIRKLARELİ'nde vatandaşlar tarafından 12 köpek cansız şekilde bulundu. Yine vatandaşların ihbarıyla inceleme başlatılan olayda, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edildi.

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Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında bulunan Dereköy'deki ormanlık alanda ölü köpekleri gören bölge sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

4 köpek de bitkin halde bulundu

İhbar üzerine Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatıyla oluşturulan ekip, belirlenen bölgeye gitti. O bölgede yapılan araştırmada 12 köpek ölü, 4 köpek de bitkin halde bulundu. Yapılan incelemede köpeklerin bölgeye araçla getirilip, bırakıldığı belirlendi. İncelemenin ardından da Tarım İl Müdürlüğü veterineri tarafından ölü hayvanlardan örnek alındı.

İlk belirlemelere göre, köpeklerin zehirlendiği tespit edilirken, bitkin haldeki 4 hayvan ise Kırklareli Belediyesi'nin ekiplerince barınağa götürülerek tedaviye alındı.