TÜİK’teki görevden almalara CHP'li İnce’den tepki: Cici rakamlar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) görevli 10 bölge müdürünün görevden alınması kararını eleştiren CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, "Enflasyonda, işsizlikte, büyümede cici rakamlar geliyor." ifadelerini kullandı.Abone ol
TÜİK'te 22 Mayıs 2020’de başkanlık koltuğuna Yinal Yağan yerine Muhammed Cahit Şirin atanmıştı. TÜİK bünyesindeki 10 bölge müdürü Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı.
"Cici rakamlar geliyor"
CHP'li Vekil Muharrem İnce, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
TÜİK'te 10 bölge müdürü görevden alınmış. Enflasyonda, işsizlikte, büyümede cici rakamlar geliyor.
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