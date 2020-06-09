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Silivri'de çıktığı ağaçtan düşünce vücuduna demir saplandı

Demirören Haber Ajansı
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SİLİVRİ'de meyve toplamak için ağaca çıkan çocuk dengesini kaybedince yerdeki inşaat demirinin üstüne düştü. Yaralı çocuk, vücuduna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırılırken olayı görenlerin içi sızladı.

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Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Caddesinde 12 yaşındaki küçük çocuk meyve toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı

Talihsiz çocuğa yerde bulunan inşaat demiri saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk vücuduna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. Vücuduna saplanan demir çıkarılan ve tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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