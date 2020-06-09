HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Antalya'da mahalleli ceset kokusu sanıp polisi aradı gerçek başka çıktı

Demirören Haber Ajansı
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

ANTALYA'daki binadan yoğun koku gelmesi üzerine ceset paniği yaşayan mahalleli, polise ihbarda bulundu. Binada inceleme yapan polis ve zabıta ekipleri, kokunun kapatma kararı alınan fırının deposunda bozulan peynirden geldiğini belirledi.

Abone ol

Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda işletmecisi tarafından kapatılan fırından gelen kötü koku, çevredeki esnafı rahatsız etti. Ceset kokusu paniği yaşayan çevre sakinleri, polise ve zabıtaya haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, uzun süredir kapalı olan fırının kapısını açıp, içeri girdi. Yoğun kokunun oluştuğu iş yerinde inceleme yapan ekipler, deponun kapısını açtığında bozulmuş gıda ürünleriyle karşılaştı.

İnceleme yapan polis ve zabıta, kokunun bozulmuş peynirden kaynaklandığını belirledi. Ekiplerin uyarısı üzerine iş yeri sahibi temizlik çalışması başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da görenler gözlerine inanamıyor alev alev yanan çeşmeden kana kana su içiyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kiçin karar anı! Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Trump'a bu soruyu sordu!
AK Partili Arınç'tan bomba Ali Babacan açıklaması! Erdoğan'ın o teklifini reddetmiş!
Türkiye'nin Libya'daki varlığı Eski İngiliz başbakan Tony Blair'ı rahatsız etti
Madrid Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek istiyor
ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya’da koronavirüs tedbiri! Tüm ülkede maske takma zorunluluğu
AK Parti Hilvan belediye başkanı Aslan Ali Bayık'tan kötü haber
DGS sınav ücreti kaç para hangi bankaya ödeme yapılacak?
Kırklareli'ndeki vahşeti görenler 'İnsanlık ölmüş' dedi
11 bin 783 provokatör hesabın yüzde 67'si FETÖ bağlantılı çıktı
Devlet anaokulları kayıtları ne zaman kaç aylık çocuklar alınıyor?
Yorumlar