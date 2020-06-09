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AK Parti Hilvan belediye başkanı Aslan Ali Bayık'tan kötü haber

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ŞANLIURFA 'nın AK Partili Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun belli olduğunu belirtti.

Hepinizden dua bekliyorum
Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen." ifadelerini kullandı.

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