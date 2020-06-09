AK Parti Hilvan belediye başkanı Aslan Ali Bayık'tan kötü haber
ŞANLIURFA 'nın AK Partili Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun belli olduğunu belirtti.
Hepinizden dua bekliyorum
Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen." ifadelerini kullandı.