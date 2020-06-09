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Bolu'da çalışır halde bırakılan Aras kargo aracı ölümüne sebep oldu

Demirören Haber Ajansı
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BOLU'da Osman Özcan, dikkatsizliğe kurban gitti. Çalışır halde bırakılan ve el freni tutmayan kargo firmasına ait araç, 83 yaşındaki Özcan'a çarptı. Yaşlı adam hastanede hayatını kaybederken araç dereye düştü.

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Kaza, öğle saatlerinde Yeniçağa ilçesi Camiatik Mahallesi 14'üncü Sokak’ta meydana geldi.

Aracı çalışır halde bırakıp teslime gidince..

Bilal Ö., çalıştığı kargo firmasına ait 14 KH 223 plakalı hafif ticari aracı, çalışır halde bıraktı. Ardından da kargo dağıtmaya çıktı. Ancak el freni tutmadığı için hareket eden araç, Osman Özcan'a çarptı. Araç, dereye düşerken ağır yaralanan Osman Özcan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili Bilal Ö.’yü gözaltına aldı.

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