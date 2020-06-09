“Şapka küfür alametidir” diyen İskilipli Atıf Hoca’yı, “toplumu isyana sevk etmekten(!)” asanların, ezan yasağını kaldıran Menderes’i de güya; “milleti birbirine düşürmek”ten(!) astığını belirten ‬ Star gazetesi yazarı Nuh Albayrak, "‪CHP bir itikad meselesidir, asırlar geçse de din düşmanlığı geçmez" dedi.

Abone ol

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'tan olay CHP yazısı... CHP zihniyetinin, “Şapka küfür alametidir” diyen İskilipli Atıf Hoca’yı, “toplumu isyana sevk etmekten(!)” astığını hatırlatan Albayrak, ezan yasağını kaldıran Menderes’i de güya; “milleti birbirine düşürmek”ten(!) yine aynı zihniyet tarafından asıldığını söyledi. "‪CHP bir itikad meselesidir, asırlar geçse de din düşmanlığı geçmez" diyen Albayrak'ın "Türkçe Ezan Zulmü-3" başlıklı yazısından çarpıcı bölümler şöyle:

Menderes 22 Mayıs 1950 tarihindeki ilk meclis toplantısında, “Ezan yasağını hemen kaldıracağız” demişti ama Cumhurbaşkanı Celal Bayar, “İlk icraatınız ezanı Arapça okutmak olursa, endişe ederim ki bu son icraatınız olabilir” diye garip bir uyarıda bulunmuştu! Menderes ise, “Tek icraatım da olsa ezanı aslına döndüreceğim” cevabını vermişti. Meclis önünde toplanan vatandaşların yoğun desteği üzerine Celal Bayar tutumunu değiştirmiş, “Halledelim” demişti. Artık gerisi teferruattı. 16 Haziran 1950’de genel kurula getirildi ve “18 yıllık zulüm gerekçesi” buruşturulup çöpe atıldı.

- Yasağın kaldırılmasıyla ilgili 70 yıldır çiğnenen bir sakız var. Efendim, CHP karşı çıkmamış, hatta desteklemiş!.. Kimse kusura bakmasın ama bu biraz, Firavunun; ölümü görünce iman etmesine benziyor. 69 milletvekili ile karşı çıksa ne olacaktı ki? Ayrıca CHP madem ezan yasağını kaldırmayı bu kadar istiyormuş da neden DP’nin iktidara gelmesini beklemiş!

Ezanın hesabı ağır oldu

- Ezan yasağını kaldırması, Menderes’in “son icraatı” olmamıştı ama “sonu” olmuştu. Daha iktidarının ilk günlerinde, Menderes’in isminin karşısına “çentik” atan ezan düşmanları, 16 Haziran’ın hesabını on yıl sonra sordular. “Darbe” ile bile izah edilemeyecek boyutlardaki kin ve öfkenin sebebi buydu. Yassıada’da Menderes’e uygulanan insanlık dışı; aşağılık muamelenin altında on yıldır katmerlenen “intikam” duygusu vardı.

Önce cinayet işleyip sonra gerekçe uydurmak

- Önce cinayeti işleyip sonra gerekçe uydurmak CHP’ye İttihatçı mirasıdır. 80 münevver şahsiyeti de “şapka” için asmışlardı ama kayıtlara göre hiç biri şapka için asılmamıştı!

İskilipli Atıf Hoca gibi....

“Şapka küfür alametidir” diyen İskilipli Atıf Hoca’yı, “toplumu isyana sevk etmekten(!)” asanlar, ezan yasağını kaldıran Menderes’i de “milleti birbirine düşürmek”ten(!) astılar. Sonra da milletin birbirine nasıl düşürüleceğini; ektikleri fitne tohumlarıyla kendileri gösterdiler...

Kaportası boyası değişse de...

- Müslümanlar asla unutmamalıdır ki CHP, kaportası; boyası ne kadar değişirse değişsin, motoru; din düşmanlığıyla çalışan bir “şer-büs”tür.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...